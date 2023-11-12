İsrail protestosunda olay çıktı: Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, daha sonra işyeri personeli ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, gruptakiler işyerine taşlarla saldırdı. Saldırıda işyerinin camları kırılırken, yaralanan olmadı.

İsrail protestosunda olay çıktı: Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar

Esenyurt’ta bir kahve zincirinin şubesine taşlı saldırı düzenledi.

İsrail’in ’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, dün akşam saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki kahveci dükkanına geldi.

Gruptakiler burada İsrail’i etti.

İsrail protestosunda olay çıktı: Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar - 1

Bir süre sonra işyeri personeli ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ortalık bir anda karışırken, grup ellerine aldıkları taşlarla kafenin camlarını kırdı.

Olayda yaralanma yaşanmazken, kalabalık dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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