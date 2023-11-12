İsrail protestosunda olay çıktı: Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar

İstanbul Esenyurt’ta bir kahve zincirinin şubesine taşlı saldırı düzenledi.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, dün akşam saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki kahveci dükkanına geldi.



Gruptakiler burada İsrail’i protesto etti.

Bir süre sonra işyeri personeli ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ortalık bir anda karışırken, grup ellerine aldıkları taşlarla kafenin camlarını kırdı.



Olayda yaralanma yaşanmazken, kalabalık dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.