İsrail’i protesto için arabalarını yakan çifte 8’er ay hapis cezası

İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarındaki kuleler önünde 12 Mayıs 2021 günü Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak çifti, araçlarını benzin dökerek yaktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı.



Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli çiftin ifadelerinde İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü protesto etmek için Ahmet Altunbaşak’ın annesi Zehra Altunbaşak’a ait aracı yaktılarını ve suçlarını kabul ettikleri yer aldı.



Araç sahibi Zehra Altunbaşak’ın olaydan üç ay sonra öldüğü ve ifadesinin alınamadığı belirtildi.



Sanıkların “Kasten yangın çıkarma” ve “Mala zarar verme” suçlarından 1 yıl 2 aydan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi.



İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ



Dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.



Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dora Altunbaşak ve Ahmet Altunbaşak katıldı. Sanık çift, kimlik sorgularında müzisyen olduklarını belirtti.



Sanık Ahmet Altunbaşak savunmasında, “Bizim zarar verme amacımız yoktur. Filistin’e destek amaçlı arabayı yaktık. Annem de şikayetçi olmadı. Amacımız protestoydu. Zaten arabada başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi. Boş alanda yaptık. Çocuklara silahla vurdukları, camilere girdikleri için protesto ettik.” dedi.



Dora Altunbaşak da protesto amaçlı yaptıklarını söyledi.



MAHKEME KARARINI VERDİ



Mahkeme heyeti, her iki sanığın araba yakarak yangına sebebiyet verme suçunu işlediklerini belirterek ayrı ayrı 8’er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.



Mahkeme, sabıkasız oluşlarını dikkate alarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Mahkeme, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına da hükmetti.