İstanbul, Ankara ve birçok il için sağanak yağış uyarısı (7 Haziran Salı hava durum raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu



GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu