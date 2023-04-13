İstanbul barajlarına sağanak etkisi

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 385,49 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.



İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 227,26 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 294,58 milyon metreküp olarak belirlendi.



SON 10 YILIN DOLULUK ORANI



İSKİ istatistiklerine göre 13 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,57, 2014'te yüzde 33,25, 2015'te yüzde 97,36, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 87,46, 2018'de yüzde 91,38, 2019'da yüzde 92,7, 2020'de yüzde 70,25, 2021'de yüzde 80,28, 2022'de ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.