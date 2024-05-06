Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? | Özel: Henüz başvuru olmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiği Gezi ve 28 Şubat davalarına ilişkin önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediğini dile getirdi. Erdoğan'ın iade-i ziyaret tarihine ilişkin de konuşan Özel, tarihin henüz netleşmediğini bildirdi.

Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? | Özel: Henüz başvuru olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sona erdi

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Haber: Öykü Tüccar

Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 52. yıldönümünde Karşıyaka'daki mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı ' ile görüşme sonrası, siyasette normalleşme sürecine girildiği yorumlarını değerlendirdi.

"ODTÜ'de tören yasaklanırsa kimse yumuşamadan söz etmesin." ifadelerini kullanan Özel, "Sonu anayasaya varır mı diye kimse düşünmesin." dedi.

ERDOĞAN'IN İADE-İ ZİYARETİ NE ZAMAN?

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye, Gezi ve 28 Şubat davalarına ilişkin bir dosya ile gitmişti.

Özel, bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediğini söyledi..

CHP lideri, Erdoğan'ın iade-i ziyaret tarihinin ise henüz netleşmediğini bildirdi ve "Bize henüz bir başvuru olmadı. Bir talep olduğunda ve netleşen bir tarih olduğunda açıklanır." dedi.

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