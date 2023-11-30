İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ açıkladı

İstanbul'da dün etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı 1 günde yüzde 5,4 artarak yüzde 31,03'e yükseldi. Özellikle kent genelinde dün etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranını bir günde yüzde 5,4 artış gösterdi. Dün yüzde 25,63 olan doluluk seviyesi, bugün itibariyle yüzde 31,03'e çıktı.



Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 269 milyon 51 bin metreküpe yükseldi.



Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,96, Terkos'ta yüzde 16,1, Sazlıdere'de yüzde 12,85, Alibey'de yüzde 38,59, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 45,21, Elmalı'da yüzde 73,79, Pabuçdere'de yüzde 8,86 ve Kazandere'de yüzde 14,09 ölçüldü.



EN FAZLA ARTIŞ ELMALI BARAJI'NDA OLDU



Barajlarda arasında bir günlük yağışlarla en fazla doluluk artışı Elmalı Barajı'nda meydana geldi. Elmalı'da dünkü oran yüzde 46,98 iken bugün yüzde 26,81 artarak yüzde 73,79'a çıktı.



Ömerli Barajı'nda doluluk oranı, bugün yüzde 55,02'e yükseldi. Dün 47,62 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı, yüzde 7,4 artmış oldu.



Büyükçekmece Barajı'nda ise yüzde 9,31 olan dünkü doluluk oranı, 16,07'ye çıktı.