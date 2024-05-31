İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.

Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.



Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Gemi trafiği, geminin Boğaz seyrini tamamlaması sonrası kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.