İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı yaşanan gemi arızası nedeniyle bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemi trafiği, geminin Boğaz seyrini tamamlaması sonrası kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Boğazı yaşanan bir gemi arızası nedeniyle sabah çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası - 1

Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.

Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Gemi trafiği, geminin Boğaz seyrini tamamlaması sonrası kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

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