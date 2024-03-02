İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle durduruldu. Boğazdaki gemi trafiği saat 17.00 itibarıyla normale dönecek.

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi

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Boğazı’nda gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı’nda 8’incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz’da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.

Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.

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