İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna’dan İstanbul’a seyi̇r hali̇ndeyken Boğaz'a gi̇rdi̇kten sonra karaya oturan yük gemi̇si̇ni̇n kurtarıldığı açıklandı.



MKK-1 isimli 142 metre boyundaki yük gemisi, Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu.

Karaya oturan gemiyi kurtarmak için NENE HATUN gemisi ile KURTARMA-5, 8, 9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

Yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.



Karaya oturan gemi nedeniyle, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı. Gemi, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucunda oturduğu yerden çekilerek kurtarıldı..



Olayda, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.