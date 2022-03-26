İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı

İstanbul Boğazı'nda bugün mayın alarmı vardı.Sarıyer açıklarında mayına benzer bir cisim görüldü. Güvenlik güçleri hemen müdahale etti ve mayın emniyete alındı.



Mayının bulunması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi. SAS timleri o noktaya hareket etti.

30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Ekiplerin çalışması 2 buçuk saate yakın sürdü. Eski tip Rus yapımı mayının patlayıcı ağırlığının 30 kilogram olduğu belirlendi. Bu nitelikte bir mayının her tür gemiyi batırabileceği biliniyor.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Mayının SAS timleri tarafından emniyete alındığı belirtildi.

Mayın, etkisiz hale getirilmek üzere Riva Elmas Burnu'na, SAS Komutanlığı yakınına götürüldü. Mayın tehlikesi nedeniyle bir süre kapatılan İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.

BAKAN AKAR: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ayrıca Akar, konuyla ilgili Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğünü de bildirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Akar şunları söyledi:

"Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor"

"İKİNCİ MAYIN İHBARLARI ASILSIZ ÇIKTI"

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Boğaz'da ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki ihbarlar asılsız çıktı.

BALIKÇILARA AV YASAĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığının durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden (26 Mart) itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgarista-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denildi.

BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.



İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapıldı.

MAYIN ALARMI TELSİZ KAYITLARINA BÖYLE YANSIDI