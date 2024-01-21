İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

Liberya bayraklı ''Peria'' isimli yakıt tankerinde İstanbul Boğazı'nda geçişi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.
Rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulduğu sırada sürüklenme riski belirdi.
Tedbir amacıyla Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipleri tankeri güvenli alanda demirletmek için çalışma başlattı.
Çalışmaların süresine göre Boğaz trafiğinin açılmasına izin verilecek.
Tankerin yolculuğuna devam edip edemeyeceği ile ilgili de inceleme yapılacak.
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