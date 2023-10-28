İstanbul Boğazı’nda tarihi gün | Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor (100 gemiye 14 savaş uçağı eşlik edecek)

Hava Kuvvetleri Komutanlı’ğına bağlı F-16 ve F-4’lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığı’ndan da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.



Gemiler, İstanbul Boğazı’ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da selamlayacak.



Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul’un da törende yer alması bekleniyor.