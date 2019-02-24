İlişkili Haber Çanakkale'de okullara kar tatili

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle bugün kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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ÇANAKKALE

Çanakkale'de fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Gelibolu'da bugün resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.



Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilmişti.



KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.



Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de idari izinli olduğu ifade edildi.



KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini tipi şeklinde sürdürüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.



BALIKESİR

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken, Manyas ilçesinin Ören, Karakabaağaç, Çataltepe, Kubaş, Çal, Hacıibrahim, Doğancı, Koçoğlu, Erecek, Peynirkuyu, Necip, Kalebayır, Dura, Kalfa, Kapaklı ve Yayla Mahallerinde bir gün süreyle taşımalı eğitim yapılamayacak.

Manyas'ta bu mahalleler dışındaki taşıma öğrencileri bulunan okullarda araçların taşıma yapacağı, taşıma dışındaki öğrencilerin okula devam edecekleri belirtildi.

Bandırma ve Gönen ilçelerinde ise eğitime devam edileceği öğrenildi.