İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 330 gram ramazan pidesinin 3 liradan satılacağını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 16.03.2022 - 13:12

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 330 gram ramazan pidesinin bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunulacağını açıkladı.

İstanbul Fırıncılar Odası da dün 330 gram ramazan pidesinin 6 liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 9 liradan satılacağını duyurmuştu.

İlk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulacak.

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