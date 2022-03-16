İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 330 gram ramazan pidesinin bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunulacağını açıkladı.

İstanbul Fırıncılar Odası da dün 330 gram ramazan pidesinin 6 liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 9 liradan satılacağını duyurmuştu.

İlk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulacak.

330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. @ibbhalkekmek pic.twitter.com/tdiVjh5HRU