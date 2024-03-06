İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 340 gram ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu.

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 lira bedelle büfelere ulaştırılacağını duyurdu. 

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - 1

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...