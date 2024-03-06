İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.