İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 3 Haziran 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Haziran 2024 Salı İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
30/
19
Yarın
32/
20
Pazartesi
34/
21
Salı
35/
20
Çarşamba
28/
20
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