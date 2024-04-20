İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 22 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 23 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.