İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 22 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 23 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

9

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

13

Salı

Bulutlu
Bulutlu

21

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

14

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