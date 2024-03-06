İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda İstanbul Havalimanı, 26 Şubat -3 Mart 2024 döneminde günlük ortalama 1321 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın zirvesinde

EUROCONTROL, Havacılık Genel Bakış raporunu yayımladı.

Rapora göre, günlük ortalama 2 bin 441 ile 26 Şubat - 3 Mart 2024 döneminde Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 1328 uçuş ile 3’ncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ise söz konusu dönemde günlük ortalama 1321 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı’nı 1283 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ve 1266 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.

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