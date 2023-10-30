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İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresinin Bakanlıkça yapıldığını anlattı. Peki, İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Havalimanı Hattı'nın 24 kilometre uzunluğundaki Havalimanı-Kayaşehir kesiminin Mart 2024'ten önce hizmete açmayı planladıklarını söyledi. İşte, konuya dair Bakan Uraloğlu'nun açıklaması...

Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya'da Bakanlık tarafından yapımı devam eden 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sunulan metro hatlarının toplamda 130,2 kilometre olduğunu dile getiren Uraloğlu, şu anda 55,7 kilometre uzunluğa sahip 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını söyledi.

Uraloğlu, "Bunlar; Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır." diye konuştu.

METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.

Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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