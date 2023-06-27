İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı yakalandı (Piyasa değeri 1 milyon 340 bin lira)

Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.



Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca sürdüğü kaydedildi.