İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı yakalandı (Piyasa değeri 1 milyon 340 bin lira)

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakaladı. Yakalanan saçların piyasa değerinin 1 milyon 340 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı yakalandı (Piyasa değeri 1 milyon 340 bin lira)

'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.

Gümrük ve Muhafaza ekipleri, Etiyopya'dan gelen bir yolcuyu habersiz şekilde gümrük noktasına kadar takip etti. Yolcu 'ye girmek üzereyken ekiplerce çevrilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama görüntülerinde valizlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler, yolcunun nezaretinde arama alanına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı yakalandı (Piyasa değeri 1 milyon 340 bin lira) - 1

Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.

Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca sürdüğü kaydedildi.

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