İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı yakalandı (Piyasa değeri 1 milyon 340 bin lira)

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
Gümrük ve Muhafaza ekipleri, Etiyopya'dan gelen bir yolcuyu habersiz şekilde gümrük noktasına kadar takip etti. Yolcu Türkiye'ye girmek üzereyken ekiplerce çevrilerek x-ray taramasına yönlendirildi.
Tarama görüntülerinde valizlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler, yolcunun nezaretinde arama alanına alındı.
Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.
Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca sürdüğü kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Havalimanı
- Polis
- Saç