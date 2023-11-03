İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son değerlendirmesine göre lodos bugün etkisini artıracak.



4 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde ise fırtına ve sağanak yağmur bekleniyor.

İBB'den yapılan açıklamada, hava koşullarının yaratacağı olası olumsuzluklara karşı ekiplerin nöbette olduğu belirtildi.

5 Kasım Pazar günü ise rüzgar ve yağış şehri terk edecek.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.