İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor - 1

İstanbul'a doğru seyreden araçlardan dolayı otoyoldaki gişelerde kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Tatilciler dönüyor: Bayram trafiği her geçen saat artıyor

Tatilciler dönüyor: Bayram trafiği her geçen saat artıyor

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