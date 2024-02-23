İstanbul merkezli 4 ilde “change” çetesi operasyonu: 14 gözaltı

Çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan “change” çetesi, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 14 çete üyesi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde “change” çetesi operasyonu: 14 gözaltı

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Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Büro Amirliği ekipleri, araçların şase numaralarının değiştirilerek satılması ile ilgili çok sayıda ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar sonucu, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişi İstanbul merkezli , ve ’da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul merkezli 4 ilde “change” çetesi operasyonu: 14 gözaltı - 1

YURT DIŞINDAN ALDIKLARI ARAÇLARIN ŞASE NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER

Ekiplerin çalışmalarıyla çetenin kullandığı yöntemler de ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin çaldıkları araçların yanı sıra, yurt dışından uygun fiyata satın aldıkları araçları da yurda sokarak şaselerini değiştirip vatandaşlara sattığı ortaya çıktı.

14 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINADA

Aralarında çete liderleri olduğu belirlenen M.E., M.T. ve B.A.’nın bulunduğu toplam 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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