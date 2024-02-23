İstanbul merkezli 4 ilde “change” çetesi operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların şase numaralarının değiştirilerek satılması ile ilgili çok sayıda ihbar üzerine harekete geçti.



Ekipler olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Çalışmalar sonucu, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişi İstanbul merkezli Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman’da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

YURT DIŞINDAN ALDIKLARI ARAÇLARIN ŞASE NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER



Ekiplerin çalışmalarıyla çetenin kullandığı yöntemler de ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin çaldıkları araçların yanı sıra, yurt dışından uygun fiyata satın aldıkları araçları da yurda sokarak şaselerini değiştirip vatandaşlara sattığı ortaya çıktı.



14 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINADA



Aralarında çete liderleri olduğu belirlenen M.E., M.T. ve B.A.’nın bulunduğu toplam 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.