İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Son iki haftada İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 25'i tutuklandı.

Narkotik ekiplerin düzenlediği operasyonda uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratını aldı.



İhbar üzerine düzenlenen 6 operasyonda, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece, Pendik, Küçükçekmece ve Sultangazi ile Kocaeli Darıca'da 14'ü yabancı uyruklu 27 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram eroin, 5 kilo 500 gram esrar, 39 kilo 143 gram metamfetamin, 452 bin ecstasy hap, 51 bin 500 kaptagon hap, 4 tabanca, 81 mermi ve 8 hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

