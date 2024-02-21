İstanbul polisi alarma geçti: Rastgele ateş açıp kaçtı

Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.



Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı.



Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.



Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.