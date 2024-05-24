İstanbul Sarıyer'deki taksici katilinin cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de, taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık "30 tane hafıza ilacı kullandığım için olayı hatırlamıyorum. Olaydan sonra tüm ilaçları aldılar, beni dövdüler. Hiçbir şey hatırlamıyorum." dedi.

İstanbul Sarıyer'deki taksici katilinin cezası belli oldu

'un Sarıyer ilçesinde 17 Nisan'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdükten sonra taksiyle kaçan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

"CANİCE BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİR"

Duruşmada söz verilen taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Mütalaasında Cumhuriyet Savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Sarıyer'deki taksici katilinin cezası belli oldu - 1 Yaşar Yanıkyürek

"30 TANE HAFIZA İLACI KULLANDIĞIM İÇİN HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Ülkeye kaçak yolla girmedim. Ben 30 tane hafıza ilacı kullandığım için olayı hatırlamıyorum. Olaydan sonra tüm ilaçları aldılar, beni dövdüler. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Araca bindiğimizi hatırlıyorum. Beni çok dövdüler bir şey hatırlamıyorum. İlaçlarımı da aldılar." diye konuştu.

İstanbul Sarıyer'deki taksici katilinin cezası belli oldu - 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in, "nitelikli kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğini değerlendirerek cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme hakimi karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin." diyerek başsağlığında bulundu.
 
İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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