İstanbul semalarında leylek alarmı

İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri bir biri ardına pilotları uyarmaya başladı.



Olası çarpma tehlikelerine karşı kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor.



O anlar kule ile pilot arasındaki konuşmalara da yansıdı.



İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti.



Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul hava sahasını kullanan diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.