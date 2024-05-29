İstanbul semalarında leylek alarmı

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte leyleklerin göçü de başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul’da ise alarm durumuna geçildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, pilotları sürülere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul semalarında leylek alarmı

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hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri bir biri ardına pilotları uyarmaya başladı.

Olası çarpma tehlikelerine karşı kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor.

O anlar kule ile pilot arasındaki konuşmalara da yansıdı.

’ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti.

Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul hava sahasını kullanan diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.

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