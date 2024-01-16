İstanbul Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü: 2 arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de yaşayan bir mühendis, evinde ölü bulundu. 49 yaşındaki mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü: 2 arkadaşı gözaltına alındı

Şişli'nin Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'taki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), dayak yediğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Şişli'de mühendisin şüpheli ölümü: 2 arkadaşı gözaltına alındı - 1

İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda dövülmüş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

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