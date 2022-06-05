İstanbul Sözleşmesi için ilk duruşma 7 Haziran'da

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararını haziran ayı içerisinde yapacağı 3 duruşmanın ardından verecek.

Danıştay 10. Dairesi sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirmiş, 28 Nisan'da duruşma yapmıştı.

Danıştay aynı konudaki 60'a yakın davayı da 20'şerli gruplar halinde üç duruşmada ele alacak.

Duruşma tarihleri 7-14 ve 23 Haziran. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını bu üç duruşmanın ardından açıklaması bekleniyor. 28 Nisan'daki duruşmada, Danıştay Savcısı "Çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini" istemişti.