İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elektrik panosunda patlama

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) bir elektrik panosunda patlama meydana geldi.

İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi'ndeki elektrik panolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında panolarda patlama meydana geldi.

Fakültede çalışan 1 kadın bacağından ve ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panolara müdahale ederken, sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.