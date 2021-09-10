İstanbul trafiğinde yağmur etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu da erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.



Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

