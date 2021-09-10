İstanbul trafiğinde yağmur etkisi

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte trafik yoğunluğu da sabahın erken saatlerinde artmaya başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 08.00 itibariyle yüzde 60'ı geçti.

ntv.com.tr 10.09.2021 - 07:33

İstanbul trafiğinde yağmur etkisi
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu da erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

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