İstanbul trafiğine Filistin mitingi ayarı (Yarın bu yollar kapalı olacak)

İsrail bombardımanı altındaki Filistin’e destek için yarın İstanbul’da miting düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin liderlerinin de katılacağı miting için İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yarın sabah saat 07.00’den itibaren kapatılacak yolların bilgisi paylaşıldı.



Kapatılacak yollar ve alternatif güzergah şöyle:



“Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatılacaktır.



Atatürk Havalimanı B Kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.



Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.



Atatürk Havalimanı yolu ahtapot kavşak alt geçidi VIP ayrımları, C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.



Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.



Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacaktır.



Millet bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi’nden millet bahçesine bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.



Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacak.”