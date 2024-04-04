İstanbul Valiliği: İzinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındı

Türkiye hafta sonu yerel seçim için sandık başına gitti. Van’daki seçimi DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan kazandı. Ancak İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti.



Bu kararın ardından doğu ve güneydoğu illerinde eylemler düzenlendi. İstanbul’da da Van’daki olaylara ilişkin eylem yapmak ve basın açıklaması yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

132 KİŞİ GÖZALTINDA



İstanbul Valiliği, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, Sultanbeyli’de 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 26, Esenyurt’ta 87 ve Sancaktepe’de 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.