İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Valilikte düzenlenen törene; askerî erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idari amirleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, dini liderler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve başkanları, başkonsoloslar, şehit yakınları ve gaziler, meslek odalarının temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kamu yararına çalışan dernek başkanları ile basın mensupları da katıldı.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti.

ÇELENK BIRAKILDI



Ardından Gül, İmamoğlu ve Sivri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin