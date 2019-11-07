İstanbul Valiliği'nden 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fatih'te bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ KARDEŞ YAN YANA BULUNDU



Bu ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaştıkları daireye girdiklerinde biri kadın biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

EVDE 2,5 SAAT İNCELEME YAPILDI



Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

İLK BULGULAR SİYANÜR ZEHİRLENMESİ



Adli Tıp Kurumu uzmanının evde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede, zehirlenme belirtileri olduğunu bildirdiği öğrenildi. Evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesetlere yapılan otopsi devam ederken, ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlandı.

MEYVE SUYU İÇTİKLERİNE DAİR BULGU YOK



Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

'HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR'

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Kardeşlerin ölüm saatlerinin ardışık olup olmadığını ya da olayda farklı bir boyutun bulunup bulunmadığı konusunda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kimyasal inceleme devam etmekte ve kesin ölüm sebebi detaylı otopsi raporunda belirlenecek. Olayla ilgili her ihtimal çok yönlü araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.



CENAZELER İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURU

Bu arada, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ve ölen kardeşlerin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Serpil Alkan, savcılığa başvurarak cenazelerin defin için kendilerine teslim edilmesini talep etti.



Ölen kardeşlerin maddi durumlarının kötü olduğunu anlatan Alkan, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi.