İstanbul Valiliği'nden 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen ''Feminist Gece Yürüyüşü''ne katılan 13 kadın, ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alındı.



Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, ''Feminist Gece Yürüyüşü'' adı altında yapılan eylem sonrasında Taksim'de slogan atan gruba ait görüntülerin incelendiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 18 kişiden 13'ünün yakalandığı belirtildi.



Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamanın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğu bildirildi.

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