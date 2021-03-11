İstanbul Valiliği'nden 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen ''Feminist Gece Yürüyüşü''ne katılan 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kadınların ''Cumhurbaşkanı'na hakaret''le suçlandığı bildirildi.

NTV Haber - DHA 11.03.2021 - 11:40

İstanbul Valiliği'nden 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması
Arşiv

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen ''Feminist Gece Yürüyüşü''ne katılan 13 kadın, ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, ''Feminist Gece Yürüyüşü'' adı altında yapılan eylem sonrasında Taksim'de slogan atan gruba ait görüntülerin incelendiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 18 kişiden 13'ünün yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamanın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğu bildirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...