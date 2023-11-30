İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, kentte yürütülen güncel çalışmalar ele alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

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Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) il merkezinde gerçekleşen toplantıda İstanbul’da yürütülen güncel çalışmalar ele alındı, sorunların çözümüne yönelik ortak çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıya ilişkin İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçe Belediye Başkanları ile Değerlendirme Toplantısı, Valimiz Davut Gül'ün başkanlığında, AFAD İl Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İstanbul'da yürütülen güncel çalışmalar ele alınırken sorunlara yönelik ortak çözüm önerileri de konuşuldu.” denildi.

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