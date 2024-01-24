İstanbul Valisi Gül: Yaklaşık 3 yıl içinde bin eseri restore edeceğiz

"BU ESERLERİ GELECEK NESİLLERE BIRAKMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"



İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediyeleriyle iş birliği yapılacağını söyleyerek, "Önemli bir güne şahitlik ediyoruz tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Öncelikle Fatih'ten yadigar, ecdattan yadigar bu eserleri korumak, gelecek nesillere bırakmak birinci önceliğimiz. Bu sefer yapmak istediğimiz iş ilçe belediyelerimizle birlikte güçlerimizi birleştirerek, kaynaklarımızı birleştirerek daha hızlı daha fazla ve daha etkili yapmak istiyoruz. Bu eserlerin önemli bir kısmı vakıflara ait. Bazıları da diğer kurumlara ait." ifadelerini kullandı.



"344 ESER RESTORE EDİLDİ"



Projeye dair bilgi veren Gül, 225 eserin restorasyonunun başladığını belirterek şöyle devam etti:

"2014 yılında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kuruldu. Şimdiye kadar, 136 tane çeşme, 208 de diğer eser olmak üzere toplam 344 eser restore edildi. Yaklaşık üç yıl içerisinde yaklaşık bin eseri restore edeceğiz. Bin eserin şu an 148'i çeşme 77'si diğer sivil mimari eser olmak üzere 255 tanesi fiilen başlamış durumda. Bin tane projemizin 225'i ilçe belediyelerimiz ile protokol yaptık, ilçe belediyelerimiz ile hem finansal anlamda bir ortaklığımız var hem de projelerin yürütülmesinde bir ortaklığımız var. Bu 1000 eserin 180 tanesi şu an kayıp durumda. Bu ne demek şu demek; orada tescilli bir yapı var bunun kayıtları var ama bir şekilde o eser ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla da 180 eserimizi o kaybolan eserleri aslına uygun tekrardan inşa edeceğiz. Emeği geçen meslektaşlarımıza, bunu ilçede koordine edecek kaymakamlarımıza, birlikte çalışacağımız belediye başkanlarımıza, teknik destek verecek üniversitelerimize ve yine birlikte çalışacağımız koruma kurullarına, vakıflar bölge müdürlüğüne, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

