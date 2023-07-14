İstanbul Valisi’nden su tasarrufu çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da yaşayan vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.



Vali Gül, Beşiktaş’ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen “Marmara Havza Yönetim Heyeti Toplantısı”nda konuştu.



“Su yönetimi, suyun korunması, sadece yapısal tedbirlerle sonuç alınacak bir mesele değil.” diyen Gül, özellikle sanayi bölgelerinde yer altı sularının çok fazla kullanıldığını belirterek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.



Gül, “Boya sanayi başta olmak üzere bazı sanayi dallarında hem çok su kullanıyorlar hem suyu kirletiyorlar.” dedi.



İstanbul’da yaşayan vatandaşlara seslenen Vali Gül, “Evde her kullandığımız bir metreküp suyun 300 kilometre, 400 kilometre uzaklıkta geldiğini bilerek kullanmamız lazım.” dedi.