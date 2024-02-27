İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde askeri yapılanmasına yönelik İstanbul ve Ankara’da operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan eş zamanlı baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, /PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sözde askeri yapılanmasına yönelik, ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık aranma tespit edildi.

Ayrıca, askeri okullara giriş mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak öncelik sağlandığı yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında 10 eski askeri personel ve mahrem imam oldukları değerlendirilen 4 sivil şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheliye yönelik İstanbul ve ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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