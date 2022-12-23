İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? (2022 TOKİ sosyal konut kura takvimi)

İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi için geri sayım sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir'de yapılacak kura çekimi bekleniyor. Peki, İstanbul ve İzmir'de TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihlerde çekilecek?



TOKİ İSTANBUL VE İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200 ve Çatalca'da 540 konut için kura çekimi yapılacak.

İstanbul'un yanı sıra İzmir'de yapılacak olan TOKİ kuraları içinde tarih araştırması sürmeye devam ediyor.



TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ tarafından kura takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI



Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.



20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan 5’inci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara için TOKİ kura çekimi tarihlerini sosyal medyadan duyurdu. Bakan Kurum'un duyurusu şu şekilde;

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz."

İL İL KURA TARİHLERİ



12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:



20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut