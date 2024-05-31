İstanbul ve Kocaeli'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'de silahlı suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe'de galerici olarak tanınan firari şüpheli M.B. elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün, Maltepe, Tuzla, Pendik ve Gebze'de faaliyet gösteren esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak haksız kazanç sağlamak amacıyla iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için , ve Kars'ta 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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