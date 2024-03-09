İstanbul'a yeni metro: Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulanarak Bakırköy Sahil İstasyonu'nda hatta ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeleri art arda hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, 2 hafta önce yaya odaklı yeni nesil proje olarak hizmete sundukları Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından, yarın da İstanbul’un en önemli kent içi ulaşım projelerinden biri olan Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi.



Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"2022’de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nı, 2023'te İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı’nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı, bu yıl ocak içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan daha önce Gebze-Halkalı Banliyö Hattı daha çok bilinen adıyla Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hatlarımızı da hayata geçirmiştik. Tüm bu projelerle İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 kilometre.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece İstanbul'da kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirmiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik ve yeni çalışmalara da devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 935,8 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik."