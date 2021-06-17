İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı

'Cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi 147 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., İstanbul Kağıthane’de yakalandı.

İHA 17.06.2021 - 09:44

İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve bilişim suçları kapsamındaki ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 147 farklı olaydan aranan F.A.’nın (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası bulunan şüphelinin izine Kağıthane’de ulaştı.

F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane'de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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