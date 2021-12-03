İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitede bu sefer de sular kesildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde daha önce yönetimin borçları ödememesi nedeniyle doğalgazı kesilen 19 blok ve 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu lüks sitenin şimdi de suları kesildi.



Sitenin fatura borcundan dolayı daha önce doğalgazı kesilmişti. Yönetimin fatura borcunu yapılandırmasıyla doğalgaz açılmıştı.

Site sakinleri ise bu defa güne su kesintisi ile uyandı.



Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen vatandaşlar, durumu protesto etti.



Yönetimin 3-4 milyon lira aidata rağmen borcu ödemediğini belirten site sakinleri, siteye kayyum atanmasını istedi.