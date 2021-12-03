İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitede bu sefer de sular kesildi

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde fatura borcu yüzünden doğalgazı kesilen 15 bin nüfuslu sitede bu sefer de sular kesildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 03.12.2021 - 14:44

İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitede bu sefer de sular kesildi

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İstanbul'da borcu nedeniyle kesilen 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı yeniden verildi

İstanbul'da borcu nedeniyle kesilen 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı yeniden verildi

'un Esenyurt ilçesinde daha önce yönetimin borçları ödememesi nedeniyle doğalgazı kesilen 19 blok ve 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu lüks sitenin şimdi de suları kesildi.

Sitenin fatura borcundan dolayı daha önce doğalgazı kesilmişti. Yönetimin fatura borcunu yapılandırmasıyla doğalgaz açılmıştı.

Site sakinleri ise bu defa güne su kesintisi ile uyandı.

Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen vatandaşlar, durumu protesto etti.

Yönetimin 3-4 milyon lira aidata rağmen borcu ödemediğini belirten site sakinleri, siteye kayyum atanmasını istedi.

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