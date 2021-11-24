İstanbul'da borcu nedeniyle kesilen 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı yeniden verildi

İstanbul Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti.

Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendi.

Havaların soğuduğu günlerde doğalgazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Sitenin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda da kat maliklerinden olan Zafer Turan'ın borcu ödemesinin ardından doğalgaz krizi sona erdi.



"SOĞUKTA ÜŞÜYORLAR"



Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.



"BU BİR ZULÜMDÜR"



Site yönetim kurulu başkanı Zafer Turan, kesintinin olduğu sıralarda yaptığı açıklamada İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istediklerini belirterek şunları söyledi:



''Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi.''

DOĞALGAZ YENİDEN VERİLDİ



Borç nedeniyle kesilen doğalgaz gün içerisinde açıldı.

"MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER"



Yaşananları anlatan Zafer Turan, "İGDAŞ ile bir sorun yaşadık. Bir yapılandırma işlemimiz vardı. Dün görüşmelerimiz sonucunda sağ olsun genel müdürlerimiz desteklerini verdiler. Mağduriyetimizi giderdiler. İGDAŞ haklı olarak daha önceki yapılandırmaların gecikmeye takılması sonucu gazı kesmişler. Kurumsal olarak haklılar. Onlar da paranın tahsil edilmesi için kestiler" dedi.