İstanbul'da 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli yollarla kente getirilen kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, Ataşehir'de bir depoya baskın düzenledi.



Depoda yapılan aramada 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan B.B., T.K. ve Y.Y. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA



Ele geçirilen kaçak etil alkolün piyasa değerinin 1 milyon 900 bin lira olduğu bildirildi.

Kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, depo mühürlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO: ANKARA'DA SAHTE İÇKİYE GERÇEK BANDROL (ARŞİV)