İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Haberler - İHA 11.01.2022 - 10:17

İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

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'un 4 ilçesinde yarın 11 saatlik su kesintisi olacak. 

Konuyla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kesinti yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintinin yaşanacağı mahalleler şunlar:

Eyüpsultan: Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.

Bayrampaşa: Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa

Esenler: Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal 

Gaziosmanpaşa: Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi 

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