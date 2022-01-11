İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 11 saatlik su kesintisi olacak.

Konuyla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kesinti yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintinin yaşanacağı mahalleler şunlar:



Eyüpsultan: Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.



Bayrampaşa: Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa



Esenler: Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal



Gaziosmanpaşa: Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi