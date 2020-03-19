İstanbul'da 5 katlı otel alev alev yandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 57. Sokak'taki bir otelin restoran bölümünde yangın çıktığını fark eden çalışanlar, müşterileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri otelin dış cephesini saran alevlere müdahale etti.



Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara yol açtı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.