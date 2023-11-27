İstanbul’da acı olay: Park ettiği otomobilin altında kalan sürücü öldü

Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta aracını park eden Fikret Elmas (42), el frenini çekmeden otomobilden indi.



Aracın hareket ettiğini gören Elmas, durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Elmas’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.